Ex-Rapid-Meisterspieler Mandreko: Dankbar im schwersten Kampf

Die Stadt Wien habe ihn unterstützt, will er festgehalten wissen. Die Franz Klammer-Stiftung habe ihn „noch nie vergessen“. Und die Rapid-Familie sei einmalig. Tatsächlich ist’s bemerkenswert, dass vom gefürchtetem Block West, wo nicht gerade die Begüterten stehen, 25.000 Euro gesammelt wurden.

Um ALS in den Griff zu bekommen, müssten freilich Milliarden in die Forschung investiert werden. Was nicht passiert, weil sich – so gefühlskalt es klingt – so hohe Investitionen für die Pharmaindustrie nicht lohnen, zumal es in Relation zu anderen lebensbedrohlichen Leiden zuwenig ALS-Pechvögel gibt. Das weiß Sergej. Und er weiß auch, dass unter den wenigen ALS-Opfern gerade immer wieder Fußballer sind. Über den Grund rätselt die Medizin. Obwohl speziell in Italien wiederholt Richtung Doping spekuliert wurde. Sergej schwört, nie Unerlaubtes eingenommen zu haben.

Im Gegensatz zur Muskelkraft verlässt ihn sein Gedächtnis nicht. Das, besagt die medizinische Erfahrung, sollte bis zum Lebensende so sein. Noch ist’ s lange nicht so weit. Noch macht Sergej ein neues Mittel Mut, mit dem er im AKH behandelt wird.

Mandreko verfolgt ganztägig Fernsehsport im Liegen. Oft im russischen TV. Weil das fast jedes Fußballereignis der Welt live überträgt.

Liebevoll streichelt Gattin Inga seinen bewegungseingeschränkten rechten Arm. Sergej heiratete sie vor acht Jahren in Moskau, wo er dem Trainerstab von Lok angehörte. Gemeinsam mit Rachid Rachimow, Alfred Tatar, Gerhard Hitzel. Und auch Damir Canadi, der nach einem erfolgreichen Griechenland-Abenteuer als Coach in Nürnberg andockte, sei damals mit von der Moskauer Partie gewesen.

Wenn Inga in Moskau auf Heimaturlaub ist, übernimmt Anastasia, Sergejs Tochter aus erster Ehe, seine Betreuung. Und wenn ihn das Reden zu sehr anstrengt, deutet er auf den Bildschirm seines Spezialcomputers, der Sergejs Gedanken zu Sätzen verwandeln kann. „Habe Werner Gregoritsch alles Gute für die EM gewünscht.“