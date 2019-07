Rapid im Cup: Erste Prüfung nach dem System-Neustart

„Der Mert taugt mir schon sehr“, entfährt es dem Trainer, um – typisch Kühbauer – nachzuschießen: „Aber Freifahrtsschein hat auch er keinen.“

Aufgabe Allerheiligen

Zum Pflichtsieg im Cup meint Kühbauer: „Wir unterschätzen Allerheiligen ganz sicher nicht. Das ist ein Gegner mit Stärken und Schwächen, es wird an uns liegen, ob wir weiterkommen.“ Worauf Kühbauer ganz besonders achten wird, verrät der 48-Jährige ebenfalls: „Jeder muss wissen, was er auf dem Feld zu tun hat. Und auch, dass er nur so in der Mannschaft bleiben kann. Da bin ich mit der Umsetzung bislang nicht unzufrieden.“

Auch Mateo Barac, ehemals Stammgast auf der Tribüne, darf sich wieder Hoffnungen machen, zumindest ab und zu auf dem Feld zu stehen: „Er wurde unter Wert geschlagen und zeigt sich im neuen System verbessert.“

Kleinerer Kader

Schwab meint zum Kader: „Er ist viel kleiner, das ist in einer Saison ohne Europacup aber auch gut so. Außerdem haben die Jungen gute Chancen auf Einsätze.“ Zur eigenen Zukunft meint der 28-Jährige: „Die vergangene Saison ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen, das muss ich ehrlich sagen. Aber es macht jeden Tag Spaß bei Rapid, das ist wichtig.“

Der mit Saisonende auslaufende Vertrag könnte verlängert werden: „Es gab gute Gespräche, aber es ist noch kein neuer Vertrag ausgehandelt worden. Mit einer Verlängerung schaut es aber schon gut aus.“