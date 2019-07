Günstig: Rapid holt Ullmann für eine sechsstellige Ablöse

In Linz wurde mit einem Auslandstransfer gerechnet, deshalb kamen Renner ( Mattersburg) und Schnegg (Liefering) frühzeitig als Nachfolger. Ex-Salzburg-Trainer Rose nannte Ullmann als möglichen Red-Bull-Spieler.

Interesse aus dem Ausland

Der Dauerläufer sagte während der U-21-EM zum KURIER: „Ich bin bereit für den nächsten Schritt.“ Auch Interesse aus dem Ausland war laut Manager Lino Heiduck da: „Es hat Angebote aus den Top-5-Ligen gegeben, aber das hat nicht komplett gepasst. Max war vom Bemühen von Rapid und Zoran Barisic überzeugt.“

Nachdem Donnerstagmittag Sky die prinzipielle Einigung verkündet hatte, folgte noch am Abend die Bestätigung durch Rapid: Ullmann erhält einen Vertrag bis 2022.

In Hütteldorf übernimmt der Linksfuß im 3-5-2 eine Schlüsselrolle: Im Alleingang soll die linke Seite abgedeckt werden. „Meine Stärken sind die Vorstöße in die Offensive und die Zweikampfstärke in der Defensive“, sagt Ullmann, von dem aber nicht Bolingolis Stärken im Spielaufbau erwartet werden dürfen.

Übrigens war Ullmanns Vorgänger beim LASK – Paulo Otavio von Ingolstadt – vor einem Jahr der Plan B, für den Fall, dass Bolingoli damals nicht zu halten gewesen wäre.