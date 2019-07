Zoran Barisic setzt bei Rapid auf Message Control

Zoran Barisic hat bei Rapid die Message Control installiert. Von den täglichen Besprechungen der Entscheidungsträger in Hütteldorf wird so wenig wie möglich nach außen transportiert. Anders als sein Vorgänger Fredy Bickel kommentiert der neue Sportdirektor auch keine auf dem Transfermarkt ausgerufenen Namen.

Bis zum Transferende am 2. September ist alles im Fluss. Der Rapid-Kader könnte nach der sechsten Liga-Runde doch deutlich anders aussehen als beim ersten Pflichtspiel, der Cup-Partie am Sonntag in Allerheiligen.

Linksfuß willkommen

Eindeutig ist lediglich, dass auf der Wunschliste ganz oben ein Nachfolger für Boli Bolingoli steht. Barisic hat zwar großes Vertrauen in Marvin Potzmann, der bei Sturm vor einer Dreierkette links im Mittelfeld groß aufspielte. Ohne Linksfuß im Kader für diese Schlüsselposition im neuen 3-5-2-System droht das Rapid-Spiel aber doch ausrechenbar zu werden. „Es macht links außen schon einen Unterschied, ob ein Linksfuß oder ein Rechter spielt“, sagt Zoran Barisic.

Die richtige Verpflichtung ist auch eine Frage des Timings: „International nimmt das Transferkarussell gerade erst Fahrt auf. Deswegen nenne ich auch kein Zeitfenster.“