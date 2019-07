Klausel macht's möglich: Ullmann wechselt vom LASK zu Rapid

Zwischen dem LASK und Rapid herrscht Eiszeit oder Krieg, je nachdem. Nicht nur einmal richteten sich der ehrgeizige Linzer Präsident Siegmund Gruber auf der einen Seite sowie Klubboss Michael Krammer und Finanzvorstand Christoph Peschek auf der anderen Seite wenig Freundliches aus. Am heftigsten wurde das Duell beim Streit um eine neue Verteilung der TV-Gelder.

Immer dabei

Und unter diesen Umständen soll ein absoluter Schlüsselspieler wechseln (können)? Maximilian Ullmann hat in der vergangenen Saison für den LASK alle 41 Pflichtspiele bestritten. Erst in der letzten Runde (5:2 gegen die Austria) kam der linke Offensivverteidiger nur eine Hälfte zum Einsatz. Danach überzeugte der 23-jährige Linzer auch bei der U-21-EM in Italien gegen Serbien (2:0) und Deutschland (1:1).