Rapid: Didi Kühbauers Jubiläum ohne Jubel

Vor einem Jahr ist Didi Kühbauer zu Rapid zurückgekehrt. Unterschrift am 1. Oktober, erstes Training am 2., erstes Spiel (1:3 bei den Glasgow Rangers) am 4. und der erste Sieg am 7., mit dem 1:0 gegen Mattersburg.

Zum Jubiläum geht es für den Trainer in der Heimatstadt wieder gegen Mattersburg (17 Uhr). Zeit für eine Bilanz: Wie liegt Kühbauer im Vergleich zu den Vorgängern? Was hat sich unter dem 48-Jährigen verändert? Ist Rapid besser geworden?