Kühbauer befördert nächstes Talent: "Ibrahimoglu ist der Beste"

Der Wiener kam bei Rapid bereits auf allen Positionen im Mittelfeld zum Einsatz, als Joker bei den Profis statt Christoph Knasmüllner als Spielmacher.

Kühbauer, sonst sparsam mit überschwänglichem Lob, findet außergewöhnliche Worte zu den Stärken des Teenagers mit Vertrag bis Sommer 2021: „Er ist der Beste im ganzen Kader, wenn es um den ersten Ball auf dem ersten Meter geht.“ Was der Cheftrainer damit genau meint? „Melih dreht den Körper so auf und hat den Ball mit so einer Dynamik unter Kontrolle, dass er gleich das ganze Spiel vor sich hat.“

Es gibt natürlich aber auch noch Hürden für regelmäßige Einsätze in der Bundesliga: „Er hat jetzt gelernt, wie es bei den Profis zugeht, und dabei etwas an Unbekümmertheit verloren. Natürlich muss er sich an unsere Regeln im Spiel halten, aber ich will gleichzeitig den Spielwitz von Melih sehen, den er bei den Amateuren hat.“