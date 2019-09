"Mir stellen sich Fragen, die mich als Rapidler traurig machen"

Rapid bleibt die Drama-Queen der Liga. Kaum eine Woche vergeht ohne Aufreger. Beim 3:3 gegen Hartberg waren es gleich mehrere.

Am meisten diskutiert wurde der Marsch einer führenden Ultras-Abordnung in die Loge von Michael Tojner, um das Entschuldigungstransparent an Max Wöber abzumontieren. Tojner, der sich die Loge mit Berndt Querfeld und vier weiteren Nachwuchssponsoren teilt, war nicht im Stadion.