Kapitän Schwab rettet Rapid einen Punkt gegen Hartberg

Unglaublich, aber wahr: Auch im dritten Ligaheimspiel gegen Hartberg konnte Rapid nicht gewinnen. Wie immer lag es nicht an den erzielten Toren, sondern an Schwächen in der Defensive. Am Ende rettete Rapid noch einen Punkt - 3:3.

Rapid startete so druckvoll, wie es Hartberg-Trainer Markus Schopp erwartet hatte. Rapid-Leihgabe Patrick Obermüller legte mit einem Fehler die erste Großchance auf, aber Aliou Badji scheiterte an Goalie Rene Swete (10.). Der Mittelstürmer war einer von vier Neuen nach dem Cupfight gegen Salzburg.