Rapid: Der historische Tiefpunkt ist mittlerweile erreicht

Der erste Durchgang der neuen Zwölferliga ist vorbei, und Rapid hat einen historischen Tiefpunkt erreicht: nur Platz neun, nur zehn geschossene Tore, nur zwölf Punkte. Das gab’s noch nie.

Mit diesem Punkteschnitt sollte gerade noch der Klassenerhalt erreicht werden, aber die Top sechs sind in der Verfassung vom 0:3-Debakel in Hartberg viel weiter weg, als es die Tabelle aktuell aussagt. Didi Kühbauers erstes Auswärtsspiel in der Liga als Rapid-Trainer war nach dem als Befreiungsschlag empfundenen 1:0 gegen Mattersburg und der Länderspielpause mit großen Erwartungen verbunden. Geworden ist es ein Auftritt der Mannschaft, der im Negativen alles in den Schatten stellte, was zuvor in der Ära von Goran Djuricin geboten worden war. Am ehesten war die Leistung gegen den – auch das muss erwähnt werden – wirklich guten Aufsteiger mit jener vom 0:0 gegen den WAC in Runde drei zu vergleichen.

Damals ging es mit den „Gogo raus“-Rufen los, der angefeindete Trainer „genierte“ sich „für die Leistung“ – aber immerhin hatten die Hütteldorfer damals im August die Null festgehalten.