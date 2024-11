Auf den Rapid-Jubel mit Cvetkovic folgte Ärger über "Überheblichkeit"

Wiedersehen

Für Rapid geht es am Sonntag weiter mit dem Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz. Gegen die Linzer hat Rapid noch eine Rechnung offen. Ebenfalls nach einem Europacup-Spiel (gegen Sporting Braga) setzte es mit dem 0:3 die bislang einzige Saisonniederlage für Rapid in der Bundesliga.

Von einer möglichen Revanche will Robert Klauß nicht sprechen: "Das war unsere schlechteste Saisonleistung. Also wollen wir etwas gutmachen."

Rapid-Routinier Guido Burgstaller kritisierte am Donnerstag recht deutlich: "Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit gut kontrolliert. In der zweite Hälfte waren wir schläfrig und haben den Gegner eingeladen. Wir waren ungenau, vielleicht überheblich und unkonzentriert. Es ist uns in dieser Saison schon öfter passiert. Daraus müssen wir lernen."