Ein Jahr Rapid: Der Bestwert und vier Geheimnisse von Robert Klauß

Klauß will sich maximal auf das anstehende Spiel fokussieren und ja nicht abgelenkt werden durch mögliche Gedanken an die Partie danach. Der 39-Jährige nimmt seine Ein-Spiel-Strategie so ernst, dass er manchmal erst bei der Medienrunde vor einer Partie von den Journalisten erfährt, gegen wen der übernächste Gegner vor dem Duell mit Rapid noch im Einsatz ist.