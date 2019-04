Rapid beim LASK: Das Cup-Duell der Titellosen

In der Schweiz gilt Fredy Bickel als Titelsammler. Sechs Meisterschaften durfte der Rapid-Sportdirektor in seiner Heimat als Funktionär feiern. Er glaubt an die Titelchance in seiner Abschiedssaison bei den Grünen: „Wir sind 2019 nicht so schlecht unterwegs, wie manche meinen. Ich bin sicher, dass die Mannschaft ihren guten Charakter beweisen wird. Ich sehe die Chancen bei 50:50.“