Rapids Woche der Entscheidung

War Rapid so gut, oder die Admira so schwach? Für Admira-Coach Geyer hatten nach dem völlig verdienten 0:3 beide Sichtweisen ihre Berechtigung: „Rapid war richtig gut, uns hat aber auch die gewohnte Schärfe gefehlt.“ Deshalb gewann das davor zweikampfstärkste Team des Frühjahrs gegen Rapid nur 40% der direkten Duelle.

Besser einordnen lassen wird sich der Auftakt von Rapid in der Qualifikationsgruppe nach dem Cup-Halbfinale am Mittwoch: Der LASK hält nach dem 3:0 beim WAC bei 15 ungeschlagenen Pflichtspielen und sieben Siegen in Folge (mit 20:2 Toren). Kurzum: Die Wiener müssen richtig gut sein, um die letzte Chance auf einen Titel in der Ära von Präsident Krammer am Leben zu erhalten.