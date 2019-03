Offiziell: Veton Berisha verlässt Rapid

Offensivspieler Veton Berisha wechselt mit sofortiger Wirkung zum SK Brann Bergen. Der 24-jährige Offensivspieler wird den Tabellendritten der vorjährigen " Eliteserien", der an diesem Wochenende in die neue Saison startet, verstärken. Weil in Norwegen eine Ganzjahresmeisterschaft gespielt wird, endet das Transferfenster erst am Sonntag.



Berisha kam Ende August 2017 vom deutschen Zweitligisten Greuther Fürth zum SK Rapid und absolvierte seither 58 Pflichtspiele, in denen er neun Treffer erzielte und weitere drei vorbereitete. Sein Vertrag wäre noch bis Sommer 2020 gelaufen und wird nun vorzeitig beendet.

Für Berisha zahlte Rapid damals eine Ablöse von rund 1,5 Millionen Euro. Laut KURIER-Recherchen erhalten die Hütteldorfer diesmal eine hohe sechsstellige Summe als Ablöse.