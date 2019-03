Rapid startet mit einem klaren Sieg in die Qualifikationsgruppe

Innsbruck ist nicht mehr Letzter

Thomas Grumser hatte ernsthaft überlegt, ob er überhaupt nach Hartberg reisen sollte. Die Tage vor dem Auftakt der Qualifikationsgruppe war der Innsbruck-Trainer von Fieber und Schüttelfrost geplagt worden, eine stundenlange Autofahrt ist in diesem Zustand normalerweise nicht gesundheitsfördernd.

Es würde nicht wundern, wenn Grumser fitter nach Tirol zurück gekehrt ist. Mit Sicherheit ist der neue Wacker-Coach aber sehr zufrieden aus der Oststeiermark abgereist. Die Innsbrucker haben nicht nur gleich im ersten Match das Tabellenende verlassen und die Rote Laterne an die Admira übergeben. Sie präsentierten sich in Hartberg auch stark verbessert und feierten daher den ersten Erfolg im Jahr 2019.

Vor allem im Offensivspiel, das zuletzt so gekrankt hatte – in sieben der letzten acht Partien hatte Innsbruck nicht getroffen – zeigten die Tiroler ungeahnte Qualitäten. Zum einen weil Wacker unter Grumser deutlich aggressiver und forscher ans Werg geht, zum anderen auch weil Hartberg erstaunlich passiv und fehlerhaft agierte. So kamen die Tiroler durch Satin (7.) und Dedic (17.) einfach zu einer frühen Führung und hätten am Ende sogar einen Kantersieg einfahren können. Hartberg ist indes seit neun Partien sieglos.

Hartberg - Wacker Innsbruck 0:2 (0:2)

0:1 (7.) Satin, 0:2 (17.) Dedic.

Hartberg: Faist - Blauensteiner (55. Camara), Huber, Siegl, Rasswaler - Cancola - Flecker, Kainz, Tschernegg (39. Schubert), Kröpfl (46. Sanogo) - Rep.

Innsbruck: Knett - Schimpelsberger, Peric, Maak, Klem - Henning (74. Freitag), Kerschbaum (84. Harrer), Satin - Dieng, Dedic (88. Rakowitz), Horvath.

Gelbe Karten: Kainz, Rasswalder, Schubert bzw. Satin, Horvath, Dieng. - Hartberg, Prolactal Arena, 2.245, SR Ebner.