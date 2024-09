Die Kapitäne Seidl und Fischer im Derby-Doppel: "Wir sind Vorbilder"

Fischer: Wir sind stabiler als im Februar. Wir hatten beim 0:3 viele Ausfälle, waren nicht in guter Verfassung – es war einfach eine schlechte Leistung. Ich hoffe, dass wir diesmal alle an unsere Leistungsgrenze kommen. Dann wird es für die Austria ein cooles Derby. Sonst kriegen wir Probleme.

Fischer: Ich verrate jetzt nicht, was wir uns überlegt haben, um Matthias zu stoppen (lacht). Wichtig ist, dass wir uns nicht auf einen Rapidler konzentrieren, wir müssen sie alle in den Griff kriegen – über das Kollektiv.

Sind Sie lieber in Kuchl als in der Großstadt?

Seidl: Also, ich bin schon sehr gern zu Hause (lacht). Wien ist super, wirklich in Ordnung. Ein paar Jahre verbringe ich da gerne. Aber früher oder später wird es mich wieder aufs Land ziehen.

Fischer: Ich hätte es mir am Anfang nicht so vorstellen können, aber meine Meinung hat sich in den ersten drei Jahren wirklich geändert: Mir taugt Wien sehr! Auch wenn ich so heimatverbunden bin, dass ich öfters heim aufs Land fahre.

Aus Ihnen könnte im Unterschied zu Matthias Seidl noch ein echter Wiener werden?

Fischer: Nein, weil ich das Steirische in meinem Dialekt nicht mehr wegkriege.