Rapid gegen Austria: Das emotionale Wiedersehen nach dem Skandal

Das 342. Duell zwischen Rapid und der Austria hatte das längste Nachspiel in der Geschichte des Wiener Derbys. Die Siegesfeier nach dem ersten gewonnenen Heimderby im 2016 eröffneten Allianz Stadion war den Hütteldorfern entglitten. Das 3:0 Ende Februar wurde zu einem veritablen Eigentor von Rapid .

Trainer Robert Klauß will auch sein zweites Derby am Sonntag ab 17 Uhr (ORF1, Sky live) gewinnen, eine Wiederholung des Skandals nach dem 343. Derby schließt der Deutsche aber mit Überzeugung aus: „Wir haben unsere Fehler nach dem 3:0 und der Feier so lange besprochen und intensiv aufgearbeitet, dass wir jetzt nicht mehr darüber reden mussten. Es können alle sicher sein, dass wir extrem sensibilisiert sind und einen wichtigen Lernprozess hinter uns haben.“

Ein Minuspunkt droht noch

Sportdirektor Markus Katzer blickt Richtung Tribünen, weil Rapid nach wie vor ein Minuspunkt auf Bewährung droht: „Ich appelliere an die Vernunft der Fans.“