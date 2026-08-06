Kehrtwende bei der Austria: Wo die Europacup-Spiele im TV zu sehen sind

Drei österreichische Vereine steigen heute in die dritte Quali-Runde zur Europa League (Salzburg) bzw. zur Conference League (Rapid, Austria) ein. Den Auftakt macht Rapid um 18 Uhr auswärts beim estnischen Vertreter Paide Linnameeskond. Eine Stunde später startet Red Bull Salzburg mit einem Heimspiel gegen Pafos in die Europacup-Saison.

TV-Übertragung: Kehrtwende bei Austria-Spiel

Den Schlusspunkt des Europacup-Abends setzt die Austria. Die Wiener treffen ab 19.30 Uhr in Rumänien auf den israelischen Klub Beitar Jerusalem. Wer das Spiel live verfolgen möchte, wird allerdings enttäuscht. Zumindest dachte man das bis zum späten Donnerstagnachmittag. Dann kam die Kehrtwende.