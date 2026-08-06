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Fußball

Kehrtwende bei der Austria: Wo die Europacup-Spiele im TV zu sehen sind

Drei österreichische Vereine sind am Europacup-Donnerstag im Einsatz. Rapid und Salzburg sind live im TV zu sehen, die Austria kämpfte bis zuletzt um eine Übertragung.
06.08.2026, 17:07

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FUSSBALL-BUNDESLIGA: FK AUSTRIA WIEN - SK RAPID

Drei österreichische Vereine steigen heute in die dritte Quali-Runde zur Europa League (Salzburg) bzw. zur Conference League (Rapid, Austria) ein. Den Auftakt macht Rapid um 18 Uhr auswärts beim estnischen Vertreter Paide Linnameeskond. Eine Stunde später startet Red Bull Salzburg mit einem Heimspiel gegen Pafos in die Europacup-Saison. 

TV-Übertragung: Kehrtwende bei Austria-Spiel

Den Schlusspunkt des Europacup-Abends setzt die Austria. Die Wiener treffen ab 19.30 Uhr in Rumänien auf den israelischen Klub Beitar Jerusalem. Wer das Spiel live verfolgen möchte, wird allerdings enttäuscht. Zumindest dachte man das bis zum späten Donnerstagnachmittag. Dann kam die Kehrtwende.

Conference League: Wie die Austria gegen Beitar Jerusalem bestehen will

Rapid und Austria im ORF, Salzburg auf ServusTV

Während Rapids Auswärtsspiel auf ORF 1 übertragen wird zeigt ServusTV die Partie von Salzburg live.

„Wichtig ist die Reaktion“: Wie die Austria den Fehlstart verdaut

Wie die Austria am Donnerstag zunächst mitteilte, konnte zwischen dem Heimverein und den österreichischen TV-Sendern keine Einigung erzielt werden. Am Nachmittag kam dann die Kehrtwende: Nach langem Hin und Her wird das Spiel doch auf ORF 1 übertragen.

SK Rapid Austria Wien Red Bull Salzburg Europa League Conference League ORF
kurier.at, pres  |   |  Aktualisiert vor 5 Minuten

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