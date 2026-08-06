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Fußball

Conference League: Wie die Austria gegen Beitar Jerusalem bestehen will

Der Fehlstart in der Liga sei aufgearbeitet worden, sagt Trainer Stephan Helm. In der Qualifikation zur Conference League werde man ein anderes Gesicht zeigen.
Florian Plavec
06.08.2026, 11:00

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Trainer Stephan Helm im Gespräch mit seinen Austria-Spielern

Die Austria muss sich verbessern, die Austria wird sich verbessern. Davon ist zumindest Trainer Stephan Helm überzeugt. Die 0:3-Niederlage zum Bundesliga-Auftakt beim Wolfsberger AC sei aufgearbeitet worden. Gegen Beitar Jerusalem werde man im rumänischen Ploiesti (19.30 Uhr) ein anderes Gesicht zeigen. „Die Mannschaft ist sehr selbstkritisch“, sagt Helm.

Routinier Dragovic nach Kopfverletzung wieder dabei

Wieder im Kader dabei sein wird Abwehrchef Aleksandar Dragovic, der sich im Cup gegen den Sport-Club eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Der Routinier soll der Defensive Stabilität verleihen. Fehlen wird dafür der leicht angeschlagene Johannes Eggestein.

„Unsere Spieler können in solchen  Duellen wertvolle Erfahrungen sammeln.“

von Stephan Helm

Austria-Trainer

Helm blickt der Begegnung mit dem israelischen Vizemeister jedenfalls zuversichtlich entgegen. „Internationale Spiele haben immer einen ganz anderen Flair als das Tagesgeschäft“, sagt der 43-Jährige. „Unsere Spieler – ob jung oder alt – können in solchen internationalen Duellen wertvolle Erfahrungen sammeln, die für ihre Entwicklung viel wert sind.“

Dass es der sechsfache Meister aus Israel in die zweite Qualifikationsrunde geschafft hat, ist überraschend. Gegen AEK Larnaka setzte man sich im Elfmeterschießen durch.

Die Austria wird zudem heute auf einen alten Bekannten treffen: Shon Weissmann (30) war während seiner Zeit beim WAC in der Saison 2019/’20 Torschützenkönig in Österreich. Im Sommer wechselte er von Absteiger Blau-Weiß Linz in seine Heimat zurück.

Das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde steigt nächsten Donnerstag in Wien, im Play-off würde Sporting Braga oder Dinamo Minsk warten.

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