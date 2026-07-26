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ÖFB-Cup live: So steht es bei Wiener Sport-Club vs. Austria

Die Austria wird nach ihrer Europacup-Reise personell rotieren. Der WSC will die Violetten ärgern.
26.07.2026, 17:30

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Wiener Sport-Club-Platz

In der ersten Runde des ÖFB-Cups ist die Wiener Austria am Sonntag beim Wiener Sport-Club zu Gast (18 Uhr). Austria-Trainer Stephan Helm kündigte gegenüber dem Sieg am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation in Liepaja „auf der einen oder anderen Position“ Rotation an. „Wenn man den Kader hat, so wie man ihn hat, muss man ihm auch das Vertrauen schenken“, meinte der Burgenländer. „Das halte ich für wichtig. Wir werden schauen, dass wir am Sonntag wieder eine ganz frische Mannschaft auf dem Platz haben.“

Debüt gegen die Austria: „Nur Rapid wäre schöner gewesen“

Ein enger Freund von Helm sitzt auf der Trainerbank des WSC: Daniel Seper sagt im KURIER-Interview: "Wir wollen der Austria das Leben so schwer wie möglich machen." Wenn die Leistung passt, könne man nach so einem Spiel aber auch bei einer Niederlage erhobenen Hauptes vom Platz gehen."

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