ÖFB-Cup live: So steht es bei Wiener Sport-Club vs. Austria

In der ersten Runde des ÖFB-Cups ist die Wiener Austria am Sonntag beim Wiener Sport-Club zu Gast (18 Uhr). Austria-Trainer Stephan Helm kündigte gegenüber dem Sieg am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation in Liepaja „auf der einen oder anderen Position“ Rotation an. „Wenn man den Kader hat, so wie man ihn hat, muss man ihm auch das Vertrauen schenken“, meinte der Burgenländer. „Das halte ich für wichtig. Wir werden schauen, dass wir am Sonntag wieder eine ganz frische Mannschaft auf dem Platz haben.“