Wissen Sie, wann die Austria zum letzten Mal ein Auftaktspiel in der Bundesliga gewonnen hat? Es war 2018. So gesehen kommt die 0:3-Niederlage beim WAC nicht überraschend. Austria ohne Dragovic und wenig Offensiv-Power Nach den erfolgreichen Spielen im Europacup und Cup ist die Austria eigentlich mit viel Selbstvertrauen nach Kärnten gereist. Trainer Stephan Helm setzte im zentralen Mittelfeld auf das Duo Fischer/Wustinger, in der vordersten Reihe bekam Wels den Vorzug gegenüber Markovic. Routinier Dragovic war nach seiner Kopfverletzung noch nicht einsatzbereit.

Ex-Torschützenkönig brachte WAC in Führung Das anfängliche Abtasten beendete Lee, dessen Schuss knapp drüber ging (12.). Es sollte für längere Zeit die letzte gefährliche Offensivaktion der Austria bleiben – der WAC übernahm das Kommando. Nach einer abgefälschten Flanke bekam Buhari den Ball unglücklich an den Oberarm, den fälligen Elfmeter verwandelte Rückkehrer Vrioni zur verdienten Führung für den WAC (18.). Der Stürmer war 2021/22 im WSG-Dress Torschützenkönig der Liga. Jetzt ist er zurück in Österreich, sein Trainer ist damals wie heute Thomas Silberberger. Vrioni ist auch einer von zwölf Neuzugängen beim WAC (14 Abgänge) – der Umbruch scheint geglückt.

Denn die Kärntner ließen vor der Pause kaum etwas zu. Abgesehen von einem Schuss von Ranftl hatte die Austria bis zum Halbzeitpfiff nichts mehr zu bieten. Die Veilchen hatten sogar noch Glück, ein Avdijaj-Tor wurde aberkannt (21.), Vrioni scheiterte an Sahin-Radlinger (32.). Kein Aufbäumen nach der Halbzeit Wer das violette Aufbäumen nach Seitenwechsel erwartete, der wurde enttäuscht. Avdijaj tankte sich durch, die Austria brachte den Ball nicht weg – und Schwarz erhöhte auf 2:0 (49.). Trainer Helm reagierte, brachte mit Hettwer, Boateng und Handl frische Kräfte. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Nach einer Attacke von Boateng gegen Schwarz gab es den nächsten Elfmeter – eine umstrittene Entscheidung.