Die neue Erfolgsformel von Austria-Trainer Helm

Routinier Reinhold Ranftl hat einen bescheidenen Wunsch, wenn die Veilchen beim WAC in die Bundesliga-Saison starten (17 Uhr/live auf Sky). „Es wäre schon schön, wenn wir einmal in der ersten Runde einen Sieg holen könnten. Das hab ich noch nie erlebt, seit ich hier bin.“ Seine ersten drei Auftaktspiele mit der Austria hat er verloren, im Vorjahr gab es zumindest ein Unentschieden.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Europacup und dem Sieg im Cup liegt der volle Fokus jetzt auf der Liga. „Wenn du da die ganze Zeit nachrennst, ist es nicht lustig. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Wir wollen mit einem Sieg starten.“ Der Europacup sei ein Bonus. „Das haben wir auch innerhalb der Mannschaft so kommuniziert.“

Alles nach Plan

Mit drei Siegen im Gepäck, zwei gegen Liepaja und einen gegen den Wiener Sport-Club, fährt die Austria mit breiter Brust nach Kärnten. „Unser Ziel war es, die ersten drei Pflichtspiele positiv zu bestreiten“, erklärte Trainer Stephan Helm. Damit der Saisonstart besser gelingt als in den letzten Jahren, hat er einige Dinge verändert. In der Vorbereitung habe man den „ganz klaren Plan gefasst, dem ganzen Kader das Vertrauen zu schenken“. Das Rotationsprinzip wurde bislang zur Erfolgsformel. Helm: „Der Plan ist bis hier her ganz gut aufgegangen.“