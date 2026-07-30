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Europacup live: So steht es bei Austria gegen Liepaja

Die Austria empfängt in der zweiten Quali-Runde zur Conference League Liepaja aus Lettland. Das Hinspiel haben die Wiener 2:0 gewonnen.
30.07.2026, 19:30

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Stephan Helm

Die Austria strebt vor dem Bundesliga-Auftakt am Wochenende nach dem nächsten Sieg. Nach dem 2:0 in Lettland sollte das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League gegen den FK Liepaja zur violetten Pflichtübung werden.

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