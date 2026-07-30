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Europacup live: So steht es bei Austria gegen Liepaja
Die Austria empfängt in der zweiten Quali-Runde zur Conference League Liepaja aus Lettland. Das Hinspiel haben die Wiener 2:0 gewonnen.
Die Austria strebt vor dem Bundesliga-Auftakt am Wochenende nach dem nächsten Sieg. Nach dem 2:0 in Lettland sollte das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League gegen den FK Liepaja zur violetten Pflichtübung werden.
Trainer Stephan Helm wirft am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF 1) wieder die Rotationsmaschine an, er betonte trotz der vermeintlich klaren Ausgangslage: „Wir haben eine gute Basis legen können, trotzdem ist der Job noch nicht erledigt.“
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