Austria-Teenager: „Dann hätte ich einen Anschiss bekommen“

Er ist eigentlich gar nicht für die Profis geholt worden, sondern für die Young Violets. Und fürs Toreschießen hat man ihn eigentlich auch nicht verpflichtet. Oft kommt es dann aber doch anders, als geplant. Jonas Feddersen hat bei der Austria schnell Fuß gefasst. Im Rückspiel gegen Liepaja (3:1) hat er mit einem sehenswerten Treffer die Wende eingeleitet und die Veilchen auf Kurs Richtung 3. Quali-Runde in der Conference League gebracht.

Es war die 20. Minute, die Austria lag 0:1 zurück. Innenverteidiger Feddersen ließ am gegnerischen Sechzehner gleich drei Gegenspieler aussteigen und traf mit einem platzierten Schuss genau ins Eck. Für den 19-jährigen Deutschen, der von Dortmunds zweiter Mannschaft gekommen ist, war es beim zweiten Einsatz der erste Treffer für die Violetten. „Dass der so reingeht im ersten Heimspiel ist vielleicht auch ein bisschen Schicksal. Besser hätte es nicht laufen können.“ Sein bislang schönster Treffer? "Sicher unter den Top 3."

Am Boden geblieben

Feddersen fühlt sich in Wien und bei der Austria schon richtig wohl. Was ihn bei seinem Tor geritten hat, weiß er aber selbst nicht so genau. "Ich weiß nicht, was mir da durch den Kopf gegangen ist, als ich ins Dribbling gegangen bin. Wenn ich den Ball verliere, dann bekomme ich einen Anschiss." Hat er aber nicht. In der Mannschaft sei er super aufgenommen worden, vom Abheben ist er aber auch nach dem gelungenen Start weit entfernt. Er weiß die Situation schon gut einzuschätzen, wie er betont: "Ich hab da sicher auch ein bisschen Glück gehabt mit unserer Personallage." Damit spricht er die Ausfälle in der Verteidigung an (Dragovic, Wiesinger). Nachsatz: "Aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Eindruck hinterlassen.