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Fußball

Europa League: Warum Salzburg-Trainer Röhl vor Pafos warnt

Red Bull Salzburg empfängt in der dritten Quali-Runde zur Europa League am Donnerstag Pafos aus Zypern. Trainer Danny Röhl warnt vor dem Gegner.
Patrick Resch
06.08.2026, 09:30

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FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/1. RUNDE: RED BULL SALZBURG - TSV EGGER GLAS HARTBERG

Die neue Saison hat für Red Bull Salzburg erfolgreich begonnen. Im ÖFB-Cup feierten die Bullen einen 7:1-Sieg gegen Oberwart, zum Bundesliga-Auftakt setzte man sich 1:0 gegen Hartberg durch. Am Donnerstag soll auch der internationale Start gelingen. 

In der dritten Quali-Runde zur Europa League empfängt Salzburg den zypriotischen Verein Pafos (19 Uhr/Servus TV).

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Salzburg-Trainer Röhl über Pafos: „Anspruchsvoller Gegner“

„Sie haben eine Mannschaft mit viel Erfahrung, das Durchschnittsalter liegt bei etwa 28 Jahren. Letztes Jahr haben sie erfolgreich in der Champions League gespielt, was belegt, dass wir auf einen anspruchsvollen Gegner treffen. Uns hat zuletzt geholfen, dass wir aus der Art und Weise, wie wir gegen Hartberg gewonnen haben, Energie und Glauben gezogen haben, was uns für Donnerstag sicherlich hilft“, sagte Trainer Danny Röhl.

Eine gute Ausgangslage wird Salzburg auch benötigen. Die Zyprioten präsentierten sich in der vergangenen Champions-League-Saison vor eigenem Publikum äußerst stark. Die Mannschaft, in deren Abwehr der Brasilianer David Luiz spielt, bezwang unter anderem Villarreal und verpasste mit neun Punkten die K.-o.-Runde nur knapp.

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Ex-PSG-Spieler David Luiz spielt mittlerweile bei Pafos.

„Wir können jetzt mit zwei Siegen und 8:1 Toren von einem guten Start sprechen. Nun wollen wir daraus mit einer entsprechenden Leistung am Donnerstag einen erfolgreichen Start machen“, sagt Röhl, der an die bisherigen Auftritte anknüpfen will.

Im Play-off würde auf Salzburg der Verlierer aus Mjällby (SWE) gegen Slovan Bratislava (SVK) warten. Bei einem Ausscheiden wartet im Conference-League-Play-off Auda (LVA) oder Dinamo City (ALB).

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kurier.at, pres  | 

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