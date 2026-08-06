Europa League: Warum Salzburg-Trainer Röhl vor Pafos warnt

Die neue Saison hat für Red Bull Salzburg erfolgreich begonnen. Im ÖFB-Cup feierten die Bullen einen 7:1-Sieg gegen Oberwart, zum Bundesliga-Auftakt setzte man sich 1:0 gegen Hartberg durch. Am Donnerstag soll auch der internationale Start gelingen. In der dritten Quali-Runde zur Europa League empfängt Salzburg den zypriotischen Verein Pafos (19 Uhr/Servus TV).

Salzburg-Trainer Röhl über Pafos: „Anspruchsvoller Gegner“ „Sie haben eine Mannschaft mit viel Erfahrung, das Durchschnittsalter liegt bei etwa 28 Jahren. Letztes Jahr haben sie erfolgreich in der Champions League gespielt, was belegt, dass wir auf einen anspruchsvollen Gegner treffen. Uns hat zuletzt geholfen, dass wir aus der Art und Weise, wie wir gegen Hartberg gewonnen haben, Energie und Glauben gezogen haben, was uns für Donnerstag sicherlich hilft“, sagte Trainer Danny Röhl. Eine gute Ausgangslage wird Salzburg auch benötigen. Die Zyprioten präsentierten sich in der vergangenen Champions-League-Saison vor eigenem Publikum äußerst stark. Die Mannschaft, in deren Abwehr der Brasilianer David Luiz spielt, bezwang unter anderem Villarreal und verpasste mit neun Punkten die K.-o.-Runde nur knapp.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Yiannis Kourtoglou Ex-PSG-Spieler David Luiz spielt mittlerweile bei Pafos.