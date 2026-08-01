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Bundesliga live: So steht's bei Salzburg vs. Hartberg

Salzburg startet mit dem neuen Trainer Danny Röhl gegen Hartberg in die neue Saison.
01.08.2026, 18:30

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Danny Röhl

Die Salzburger blicken vor dem Start gerne auf die Statistik, ging doch seit 2016 kein erstes Ligaspiel verloren. Bei einem Saisonauftakt zu Hause gab es gar seit 2000 keine Niederlage. „Wir wollen am Samstag unsere Pflicht erfüllen, das erfolgreiche Pokalspiel hilft auf jeden Fall“, sagte Salzburgs Coach Danny Röhl vor seinem Ligadebüt. Dass man viele Tore erzielen könne, stimme ihn zuversichtlich. „Wir haben auch ein Rezept, wenn Gegner tief stehen“, ergänzte der 37-jährige Deutsche. Sein Gegenüber Markus Schopp bezeichnete er als „mutigen Trainer“. Die Spielweise des TSV Hartberg, der auswärts vergangene Saison nur dreimal verlor, habe sich unter dem Neo-Coach „ein bisschen“ geändert.

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Anpfiff in der Red-Bull-Arena ist um 19.30 Uhr, Sky überträgt live.

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