Bundesliga live: So steht's bei Salzburg vs. Hartberg

Die Salzburger blicken vor dem Start gerne auf die Statistik, ging doch seit 2016 kein erstes Ligaspiel verloren. Bei einem Saisonauftakt zu Hause gab es gar seit 2000 keine Niederlage. „Wir wollen am Samstag unsere Pflicht erfüllen, das erfolgreiche Pokalspiel hilft auf jeden Fall“, sagte Salzburgs Coach Danny Röhl vor seinem Ligadebüt. Dass man viele Tore erzielen könne, stimme ihn zuversichtlich. „Wir haben auch ein Rezept, wenn Gegner tief stehen“, ergänzte der 37-jährige Deutsche. Sein Gegenüber Markus Schopp bezeichnete er als „mutigen Trainer“. Die Spielweise des TSV Hartberg, der auswärts vergangene Saison nur dreimal verlor, habe sich unter dem Neo-Coach „ein bisschen“ geändert.