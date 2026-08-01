Bundesliga live: So steht es bei WSG Tirol gegen Sturm Graz

Drei Spiele, drei klare Siege, kein Gegentor - Sturm Graz ist der Start in die neue Saison gegen Heart of Midlothian (4:0 und 2:0) und Seekirchen (3:0) perfekt gelungen. 16 Spiele sind die Grazer ungeschlagen, die Erfolgsserie will man auch auf dem Tivoli fortsetzen. Trainer Fabio Ingolitsch und seine Elf sind aber gewarnt, verlor Sturm in der vergangenen Saison doch beide Duelle mit der WSG Tirol und kassierte am 14. Februar mit einem 0:1 die bis dato letzte Niederlage.

„Diese letzte Niederlage war in Tirol, dementsprechend gewarnt, aber auch motiviert gehen wir in dieses Spiel“, erklärte Ingolitsch. „Wir müssen mit unseren Tugenden und Stärken auftreten, intensiven und proaktiven Fußball zeigen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir dieses Spiel positiv bestreiten werden.“ Ingolitsch muss auf seinen Spielmacher Otar Kiteishvili wegen dessen Wadenblessur verzichten.