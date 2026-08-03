„Wichtig ist die Reaktion“: Wie die Austria den Fehlstart verdaut

Nach drei Siegen in den ersten drei Pflichtspielen war die Zuversicht bei der Austria groß, dass es auch beim Liga-Auftakt endlich wieder einmal klappt. Und dann das. 0:3 gegen den WAC - ein klassischer Fehlstart. „Natürlich bin ich enttäuscht“, sagte Stürmer Johannes Eggestein, „wir waren mit dem Niveau einfach nicht auf der Höhe wie zuletzt.“

Den Kopf in den Sand stecken müsse man aber noch nicht. „Die Vorbereitung war gut, die ersten Pflichtspiele waren gut“, weiß der Deutsche, „aber in der Bundesliga braucht's halt mehr. Da haben wir unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Wir müssen jetzt schnell unser Level hochfahren, nächste Woche wird's mit dem LASK nicht einfacher.“ Und zuvor wartet auch noch das Europacup-Hinspiel gegen Beitar Jerusalem am Donnerstag.

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Trainer Stephan Helm analysierte die Niederlage nüchtern: „In der Offensive waren wir zu unpräzise, hinten haben wir die Tore zu einfach bekommen. Das war zu wenig, da müssen wir den Finger in die Wunde legen.“ In der Vorbereitung und den ersten Pflichtspielen seien zwar „positive Dinge dabei gewesen“. Gegen den WAC „war es insgesamt zu wenig. Aber ich weiß auch, dass wir das besser können“.