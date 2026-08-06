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Fußball

Rapid vor Estland-Premiere: Auf wen Hoff Thorup besonders achten will

Erstmals trifft Rapid in der Vereinsgeschichte auf einen Verein auf Estland. Gegen Paide muss Trainer Hoff Thorup auf einen Spieler besonders achten.
Patrick Resch
06.08.2026, 06:00

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Rapid-Trainer Hoff Thorup in Hartberg.

Erstmals in der Geschichte bekommt es Rapid am Donnerstag (18 Uhr/ORF 1) mit einem Klub aus Estland zu tun. In der A. Le Coq Arena wartet in der 3. Qualifikationsrunde der Conference League Paide Linnameeskond auf die Hütteldorfer.

Stadion war bereits Bühne für großes Spiel

Rund 5.000 Zuschauer werden im estnischen Nationalstadion erwartet, darunter auch etwa 300 Rapid-Fans.

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Große Europacup-Abende sind in der Arena nichts Neues. Bereits 2018 standen sich dort im UEFA Supercup die beiden spanischen Top-Klubs Atletico und Real Madrid gegenüber. Damals setzte sich Atletico nach Verlängerung mit 4:2 durch.

Hoff Thorup warnt vor Paide-Stürmer

Eine Verlängerung wird es heute nicht geben. Im Hinspiel ist Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup vor allem auf einen defensiven Gegner vorbereitet: „Wir haben Paide genau analysiert und in der letzten Runde auch live beobachtet. In ihrer Offensive müssen wir auf die Nummer 9 achten, ansonsten ist zu erwarten, dass wir auf einen sehr tief stehenden Gegner treffen.“

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Bei der ominösen „Nummer 9“ handelt es sich um den 35-jährigen Henri Anier. Der 104-fache estnische Nationalspieler erzielte für Paide in 84 Spielen 60 Tore. Auch beim durchaus überraschenden Weiterkommen der Esten gegen FK Zira aus Aserbaidschan (Gesamtscore 2:1) traf der Stürmer. 

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Henri Anier (re.) im Duell mit Alaba im Rahmen des EM-Quali-Spiels 2023.

„Europacup hat große Priorität“

„Für uns hat der Europacup natürlich in mehreren Belangen eine große Priorität und wir wollen uns eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen“, sagte Hoff Thorup vor dem Abflug nach Estland. Größere Kaderveränderungen sind bei den Grün-Weißen nicht zu erwarten.

Das Rückspiel steigt bereits kommenden Mittwoch (18 Uhr) im Allianz Stadion. Im Play-off würde der Verlierer aus Benfica Lissabon (POR) gegen Heart of Midlothian (SCO) warten.

SK Rapid UEFA Conference League
kurier.at, pres  | 

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