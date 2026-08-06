Rapid vor Estland-Premiere: Auf wen Hoff Thorup besonders achten will

Erstmals in der Geschichte bekommt es Rapid am Donnerstag (18 Uhr/ORF 1) mit einem Klub aus Estland zu tun. In der A. Le Coq Arena wartet in der 3. Qualifikationsrunde der Conference League Paide Linnameeskond auf die Hütteldorfer.

Große Europacup-Abende sind in der Arena nichts Neues. Bereits 2018 standen sich dort im UEFA Supercup die beiden spanischen Top-Klubs Atletico und Real Madrid gegenüber. Damals setzte sich Atletico nach Verlängerung mit 4:2 durch.

Hoff Thorup warnt vor Paide-Stürmer

Eine Verlängerung wird es heute nicht geben. Im Hinspiel ist Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup vor allem auf einen defensiven Gegner vorbereitet: „Wir haben Paide genau analysiert und in der letzten Runde auch live beobachtet. In ihrer Offensive müssen wir auf die Nummer 9 achten, ansonsten ist zu erwarten, dass wir auf einen sehr tief stehenden Gegner treffen.“