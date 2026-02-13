Vor Austria gegen Rapid: Das sind die zehn heißesten Derbys der Welt

Am Sonntag steht das 348. Wiener Derby an. Nach vier Duellen ohne Auswärtsfans sind 1.600 Rapidler im Austria-Stadion zugelassen – das steigert die Stimmung, erhöht aber auch das Risiko für Ausschreitungen. International wird das Duell um Wien mittlerweile als eines der traditionsreichsten und stimmungsvollsten wahrgenommen. Der KURIER versucht eine Reihung der Top-10-Stadtderbys:

Glasgow Das „Old Firm“ zwischen Celtic und Rangers ist das am häufigsten ausgetragene in Europa und gilt als eines der ältesten der Welt. Von den bisherigen 449 Begegnungen gewann Celtic 171, die Rangers fuhren 172 Siege ein. Besondere Brisanz entsteht auch durch die religiöse und historische Komponente. Die Rangers gelten als der Klub der Protestanten und Unionisten in der Stadt, Celtic als der katholisch geprägte Verein irischer Einwanderer.

Buenos Aires Boca Juniors vs. River Plate wird auch Superclásico genannt. Die beiden populärsten argentinischen Vereine sind im selben Stadtteil der Hauptstadt Buenos Aires gegründet worden. Gewaltaktionen der Anhänger sorgen oft für unrühmliche Schlagzeilen. 1968 ereignete sich die schlimmste Tragödie des argentinischen Fußballs mit 74 Toten und über 150 Verletzten: Ein Ausgang des Stadions war während einer Massenpanik verschlossen. Nach Ausschreitungen vor dem Finalrückspiel der Copa Libertadores 2018 wurde die Partie nach Madrid und damit erstmals ins Ausland verlegt.

Belgrad Das Spiel zwischen Roter Stern und Partizan gilt in Serbien als das „Ewige Derby“. Austria-Verteidiger Aleksandar Dragovic hat es als Kapitän von Roter Stern erlebt: „Dieses Spiel darfst du nicht verlieren. Falls doch, solltest du einige Tage nicht aus dem Haus gehen.“

Istanbul Das Duell zwischen Galatasaray und Fenerbahce wird auch „Interkontinentales Derby“ genannt – aufgrund der Tatsache, dass sich die Gründungszentren der beiden Istanbuler Vereine auf den verschiedenen Seiten des Bosporus befinden. London Nicht Arsenal, Tottenham oder Chelsea stehen dabei im Fokus, sondern Millwall und West Ham – zwei Vereine, die beide aus dem Hafenviertel kommen und die Anhängerschaft in den Hafenarbeitern („Dockers Derby“) fand. Nach dem 2. Weltkrieg verkam das East End und wurde zum Nährboden von Gangs, sogenannten „Firms“. Vor allem die Gewalt in den 1970er-Jahren machte das aufgrund unterschiedlicher Ligen-Zugehörigkeit nicht so oft gespielte Derby berüchtigt. Athen In der griechischen Hauptstadt gibt es auch noch AEK, aber die populärsten und erfolgreichsten Vereine sind Olympiakos und Panathinaikos. Dementsprechend aufgeheizt ist die Stimmung, die Fans sprechen von der „Mutter aller Kämpfe“. Immer wieder werden die Fans aus den Stadien ausgeschlossen.

Wien Seit den 1950er-Jahren werden die Spiele zwischen Rapid und der Austria „Wiener Derby“ genannt, das Duell Grün gegen Violett hat sich gegen die damals noch zahlreiche Konkurrenz mehrerer Klubs in der Hauptstadt emotional durchgesetzt. Die Bilanz sieht Rapid mit 140 Siegen und 124 Niederlagen bei 83 Remis (637:549 Tore) vorne. Rom Das „Derby della Capitale“ hält Rom regelmäßig in Atem. Nachdem der Bau des „Stadio dei Centomila“, das spätere Olympiastadion, 1953 abgeschlossen war, fanden die Rivalen eine Heimstätte. Die Anhänger von Lazio sind in der Curva Nord zu finden, die AS-Roma-Fans im Süden. Die verschiedenen Ultra-Gruppierungen sind gegen die Kommerzialisierung des Sports und viele haben eine eindeutig politische Ausrichtung, bei Lazio Richtung Faschismus.