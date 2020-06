Rapid: Aufschauen zum Aufsteiger

Wie untypisch Aufsteiger Altach ist, zeigt ein Blick auf eine Tabelle der letzten sechs Runden: In dieser führt Rapid mit 14 Punkten (vier Siege und zwei Remis) vor Altach mit 12 Punkten (vier Siege und zwei Niederlagen).

Den Unterschied zu den Duellen im Herbst könnte bei den Rapidlern das gestiegene Selbstvertrauen ausmachen. Barisic betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit des Kollektivs: "Der Zusammenhalt steht bei uns an erster Stelle. Natürlich geht im Erfolgsfall vieles leichter." In der Entwicklung sollen die nächsten Schritte folgen. "Wir wollen noch was draufsetzen. In der Chancenauswertung und in der Abgeklärtheit vor dem Tor müssen wir uns steigern", sagt der Trainer. Einer, der diese Abgeklärtheit hat, kann heute nicht eingreifen. Robert Beric ist nach fünf Gelben Karte gesperrt. Das System werde aber nicht geändert. "Wir haben Spieler wie Alar, die seine Rolle übernehmen können", sagt Barisic.

Einen psychologischen Vorteil sieht Altach-Trainer Damir Canadi bei seinem Team: " Rapid darf nicht ein weiteres Mal gegen Altach verlieren." Doch den Druck, ein Heimspiel gewinnen zu müssen, sollten die Rapidler gewöhnt sein. "Wir erhoffen uns natürlich etwas, aber Rapid ist im Moment nicht umsonst die beste Rückrunden-Mannschaft", betont Canadi. Sein Team feierte am Samstag einen 1:0-Heimsieg gegen den WAC. "Um aber gegen Rapid zu bestehen, müssen wir uns steigern. Ich hoffe, wir haben gelernt, dass es nur so geht, wie wir gegen den WAC aufgetreten sind und nicht wie gegen die Austria", erinnerte Canadi an das 2:5 in Favoriten vor einer Woche.