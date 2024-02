Nations League: Rangnicks ÖFB-Team trifft auf Superstar Haaland

Österreichs Fußballteam der Männer kennt seine Gegner für die bevorstehende Nations League im Herbst. Das ÖFB-Team trifft in den ersten Pflichtspielen nach der bevorstehenden EURO 2024 in der Liga B in Gruppe 3 auf Slowenien, Norwegen und Kasachstan. Den Spielplan gibt die UEFA am Freitag bekannt.

Die Österreicher wurden bei der Auslosung am Donnerstag in Paris aus Topf 1 gezogen und wollen so schnell wie möglich auf die höchste Ebene, in Liga A, zurückkehren. Dies wäre bei einem Gruppensieg der Fall, auch mit Platz zwei hätte man Chancen.