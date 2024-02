Nations League: Mögliches Duell mit Haaland, Blick Richtung WM 2026

Über vier Monate vor Beginn der EURO 2024 rückt für Österreichs Fußball-Nationalteam kurzzeitig ein anderer Bewerb in den Fokus. Am Donnerstag (18.00 Uhr) erfolgt in Paris die Auslosung zur nächsten Auflage der Nations League, deren Gruppenphase im kommenden Herbst ausgetragen wird. Das ÖFB-Team wird in Liga B aus Topf 1 gezogen und möchte so schnell wie möglich in die höchste Liga zurückkehren. Dies wäre bei einem Gruppensieg der Fall, auch mit Platz zwei hätte man Chancen.

Mögliche Gegner sind etwa Erling Haalands Norweger, die Ukraine, Irland oder die Türkei. Definitiv keine Duelle wird es mit den ebenfalls in Topf 1 platzierten Engländern, Walisern und Tschechen geben. Teamchef Ralf Rangnick blickt der Auslosung gelassen entgegen. „Unser Ziel ist natürlich, die Gruppe zu gewinnen und in die Liga A zurückzukehren - ganz egal, wen wir zugelost bekommen“, sagte der Deutsche.

Nations League Lostöpfe, LIGA A Topf 1: Spanien, Kroatien, Italien, Niederlande

Spanien, Kroatien, Italien, Niederlande Topf 2: Dänemark, Portugal, Belgien, Ungarn

Dänemark, Portugal, Belgien, Ungarn Topf 3: Schweiz, Deutschland, Polen, Frankreich

Schweiz, Deutschland, Polen, Frankreich Topf 4: Israel, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Schottland LIGA B Topf 1: ÖSTERREICH, Tschechien, England, Wales

ÖSTERREICH, Tschechien, England, Wales Topf 2: Finnland, Ukraine, Island, Norwegen

Finnland, Ukraine, Island, Norwegen Topf 3: Slowenien, Irland, Albanien, Montenegro

Slowenien, Irland, Albanien, Montenegro Topf 4: Georgien, Griechenland, Türkei, Kasachstan Modus: Die jeweils viertplatzierten Teams der Ligen A und B steigen in die Ligen B bzw. C ab. Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen in die Ligen A, B und C auf. Die drittplatzierten Teams der Liga A und die Gruppenzweiten der Liga B bestreiten in Hin- und Rückspiel Auf- bzw. Abstiegs-Play-offs, dasselbe gilt für die Dritten der Liga B und die Zweiten der Liga C.

Termine: 1. Runde 5.-7. September, 2. Runde 8.-10. September 2024, 3. Runde 10.-12. Oktober, 4. Runde 13.-15. Oktober, 5. Runde 14.-16. November, 6. Runde 17.-19. November

Als Zweiter würde Rot-Weiß-Rot im März 2025 in einem Play-off in Hin- und Rückspiel gegen einen Dritten aus Liga A um einen Platz in der höchsten Spielklasse kämpfen. Dort war Österreich 2022 vertreten, allerdings stieg man in einer Gruppe mit Frankreich, Kroatien und Dänemark ab. Was passiert im schlimmsten Fall für den ÖFB? In Liga C absteigen würden die Österreicher, sollte man im Herbst auf dem letzten Platz landen. Bei Endrang drei steht ein Play-off gegen einen Zweiten aus Liga C um den Verbleib in Liga B auf dem Programm.