UEFA-Präsident Ceferin: "Ich soll zu Kim Jong-un geworden sein?"

Am Donnerstag will Aleksander Ceferin eine Statutenänderung beschließen lassen, um weitere vier Jahre UEFA-Präsident bleiben zu können. Der Slowene will beim Kongress in Paris die Regel konkretisieren lassen, laut der ein Verbandschef nur für drei Amtszeiten diese Funktion ausüben darf.

Ceferin selbst hatte die Amtszeitbeschränkung nach seiner Wahl 2016 eingeführt, will aber 2027 nochmals kandidieren, da seine erste Amtszeit nur die Restlaufzeit seines Vorgängers Michel Platini beendete, also keine volle Periode von vier Jahren umfasste. Der 56-Jährige könnte sich dann nochmals bis 2031 im Amt bestätigen lassen.