Champions-League-Finale in Saudi-Arabien? Das sagt der UEFA-Boss

Ein Finale der Fußball-Champions-League in Saudi-Arabien wird es unter UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nicht geben. „Nicht in meiner Amtszeit“, versicherte der Chef der Europäischen Fußball-Union am Mittwoch beim Sportbusiness-Kongress Spobis in Hamburg. „Aber ich bin nicht ewig da.“ Zuletzt hatten die spanische und die italienische Liga ihre Supercup-Finali in dem Land ausgetragen.