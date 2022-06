Ranftl und Raguz bei Austria Wien im Gespräch

Ranftl und Raguz im Gespräch

Gesucht wird in Wien-Favoriten nach Verstärkung in der Offensive. Mit dem diese Woche urlaubenden Sportdirektor Manuel Ortlechner werkt Jürgen Werner, der nach Ablauf seiner Sperre ab Mitte August wieder eine Funktion im österreichischen Fußball ausfüllen kann, am Kader. In den vergangenen Tagen war von zwei Akteuren die Rede, die Werner gut kennt. Der ehemalige LASK-Rechtsaußen Reinhold Ranftl (30) soll laut "Sport Bild" zur Austria wechseln, nachdem er bei Schalke 04 keine Zukunft mehr hat. Dazu geistert der Name Marko Raguz (24) herum. Der seit längerem um seine Fitness kämpfende Stürmer steht beim LASK noch bis 2024 unter Vertrag.

Schmid ließ sich auf beide Namen angesprochen wenig entlocken. Ranftl sei "absolut ein Spieler, der zu uns passen würde", meinte er. Intern diskutiere man über viele Spieler. Mit Tabakovic, Holland, Früchtl und Baltaxa hat die Austria vier Legionärsplätze gefüllt. Mit Lukas Mühl, Lucas Galvao und Marvin Martins sind es sieben im Kader. Die von RB Leipzig ausgeliehenen Noah Ohio und Eric Martel haben Wien verlassen. Will der finanziell angeschlagene Club am Österreicher-Topf mitnaschen, dürfen nur sechs Legionäre im Matchaufgebot stehen. Am Transfermarkt dürften Österreicher nun bevorzugt sein.