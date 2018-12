Ralph Hasenhüttls erster Auftritt war ein launiger

Donnerstag um 13 Uhr nach englischer Zeit hatte Ralph Hasenhüttl seinen ersten Auftritt in seinem neuen Job als Trainer des FC Southampton. Der 51-jährige Österreicher stellte sich in seiner ersten Pressekonfernz den Fragen der Journalisten. Und es wurde ein launiger Auftritt mit etlichen Lachnern. So sagte er: „Die Titanic ist hier weggefahren. Ich hoffe, ich krache nicht in den ersten Eisberg, der auf mich wartet.“ Oder: „Ich weiß, dass es keine Garantien gibt. Wenn du Garantien haben willst, musst du eine Waschmaschine kaufen.“

Eine der ersten Fragen drehte sich um die Bezeichnung als „Alpen-Klopp“. Hasenhüttl sagte: „Ich mag so etwas nicht, ich will mein eigener Charakter sein.“ Aber in dem Fall lobt er Klopp, tadelte aber den Trainer von Liverpool auch. Der hatte Anfang der Woche den Namen Hasenhüttl erklärt: „Hase heißt Rabbit, Hüttl hat keine Bedeutung.“ Hasenhüttl erklärte, dass er darüber gelacht habe, aber dass Hüttl sehr wohl eine Bedeutung hat. „Aber Klopp ist wohl schon so lange hier, dass sein Englisch besser ist, als sein Deutsch.“ Mit Klopp saß er im Trainerkurs für die UEFA-Pro-Lizenz. „So wie er bei Dortmund spielen hat lassen, hat meinen Stil beeinflusst.“