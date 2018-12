Die Meilensteine im rot-weiß-roten Trainerbank-Wesen

Die Süddeutsche Zeitung betitelte Hasenhüttl als „Alpen-Klopp“. Der Hampshire Chronicle schrieb vom „Klopp of die Alps“. Die Erwartungshaltung an den 51-jährigen Grazer ist hoch, wenn er das Traineramt beim FC Southampton antritt. Er ist er erste österreichische Trainer in der Premier League. Er ist aber auch Beweis für die Wertschätzung, die österreichische Trainer derzeit wieder genießen.

Ralph Hasenhüttl (51) führte Aalen von einem Abstiegsplatz in der 3. Liga in die 2. Liga. Dann übernahm er Ingolstadt als Tabellenschlusslicht der 2. Liga und führte den Klub in die 1. Bundesliga. „Wir verfolgen ihn seit seiner Zeit bei Ingolstadt, wo er Qualitäten gezeigt hat, die wir hier in Southampton brauchen“, sagte Klubchef Ralph Krueger. „Und er hat seine Fähigkeiten bei Leipzig noch weiterentwickelt.“ Mit dem Aufsteiger RB Leipzig wurde er 2017 Zweiter hinter den Bayern, bat diesen Sommer aber um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags.