Nun ist es offiziell: Hasenhüttl neuer Southampton-Trainer

Zu Beginn des Jahres 2011 ging Hasenhüttl zu Unerhachings Liga-Rivalen VfR Aalen, mit dem er in der ersten Saison die Klasse halten konnte und in der zweiten Saison überraschenderweise den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte – trotz eines geringen Etats und eines großen Kaderumbruchs mit 14 Abgängen.