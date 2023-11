Vor ÖFB-Hit gegen Deutschland: Rangnick scherzt, Rangnick erklärt

Auch ließ sich der 65-Jährige nicht auf das Spielchen ein, wer denn am Dienstag im Wiener Prater nun in die Favoritenrolle schlüpfe, oder ob Österreich derzeit über Deutschland zu stellen sei. Neben ihm saß Kapitän David Alaba, schmunzelte und hütete sich vor einer Aussage, die gegen ihn verwendet werden könnte.

Und so umschiffte er das Kräfteverhältnis verbal routiniert und gekonnt: „Wir brauchen uns vor keinem Gegner verstecken. Deutschland hat Einzelspieler mit Weltklasse und absolut das Potenzial bei der EM erfolgreichen Fußball zu spielen. Auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht so gut waren.“ Kein Wort, dass Österreich daheim in Wien vor Heimpublikum diesmal vielleicht Favorit sei. Welch Schlagzeile hätte das ergeben!