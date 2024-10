Nach Österreichs 4:0-Kantersieg gegen Kasachstan: Freude statt Bauchweh

Wie oft hat sich Österreich in seiner Fußball-Geschichte schon gegen ähnlich starke Gegner wie Kasachstan zu einem knappen Sieg gemüht, nur ein Remis erreicht oder sich sogar bis auf die Knochen blamiert! Wenn man gar an eine Inselgruppe im Norden denken möchte. Oder an Spiele in Linz wie gegen Moldawien (1:1) oder Estland, wo man erst im Finish einen Rückstand in ein mageres 2:1 verwandeln konnte.