Ralf Rangnick: Feindbild in Manchester, Hoffnungsträger in Wien

Bliebe Österreich in den ersten drei Länderspielen unter Rangnick ungeschlagen, wäre das in Anbetracht der Hochform von Luka Modric und Torgarant Karim Benzema ein Wunder. Stopp! Dieses Wort ist im Fußball seit dem 12. Juni 2021 für Dänemarks Kapitän Christian Eriksen reserviert. Beim EM-Spiel gegen Finnland wegen Herzstillstandes fast schon im Jenseits gewesen, läuft der nunmehrige England-Legionär Eriksen (Brentford) am 6. Juni gegen Österreich mit eingepflanztem Defibrillator ein.