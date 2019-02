Radja Nainggolan gegen Rapid - ein Typ zum Haareraufen

Die Rauchschwaden in den Katakomben des Sportclub-Platzes verzogen sich Gerüchten zur Folge nur langsam. Roma-Star Radja Nainggolan muss sich schon vor dem Duschen die erste Zigarette angezündet haben. Am Donnerstag (18.55 Uhr, Liveticker auf KURIER.at) wird sich der Belgier in Hütteldorf zurückhalten müssen. Viereinhalb Jahre nach dem 4:1 im sommerlichen Testspiel gegen den Regionalligisten kehrt der Belgier mit Inter Mailand zum ersten Spiel des Sechzehntelfinales in der Europa League nach Wien zurück.

Eines hat sich seit 2014 nicht geändert: Der Mittelfeld-Spieler mit dem Spitznamen „Ninja“ ist immer noch eine der buntesten Figuren im internationalen Fußball. Das liegt nicht nur an seinen Tattoos, die ihm bis ans Kinn reichen. Seinen Rücken zieren Flügel mit Geburts- und Sterbedatum der Mutter. „Sie hatte nichts, aber sie hat mir alles gegeben. Sie hat mich gelehrt, für meine Träume zu kämpfen“, sagt Nainggolan. Sein indonesischer Vater hatte die Familie in Antwerpen verlassen als Radja und seine Zwillingsschwester Riana noch Kinder waren.