Punkt und Niederlage gegen Lettland: Österreich vor WM-Abstiegsduell

Die Eishockey-Weltmeisterschaft geht für Österreich in die finale Phase. Nach dem 3:4 n.P. am Freitag gegen Lettland haben die Österreicher vier Punkte und vor dem Duell gegen Finnland am Samstag (15.20, ORF Sport+) und jenem gegen Großbritannien am Montag drei Punkte Vorsprung auf die Briten.

In der mit 8.516 Zuschauern sehr gut gefüllten Nokia-Arena in Tampere ließ Österreich die Leistung vom 3:5 gegen Norwegen vergessen. Nach dem spielfreien Donnerstag waren die Spieler wieder frischer und spielten wie zu zuvor bei den Sensationen gegen Tschechien und USA: nah am Gegenspieler, eisläuferisch stark und sehr aufmerksam.