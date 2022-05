Finnland ist erster WM-Viertelfinalist, Kantersieg für Deutschland

Gastgeber Finnland hat sich am Freitag bei der Eishockey-Weltmeisterschaft als erste Mannschaft für das Viertelfinale qualifiziert. Der Olympiasieger, am Samstag (15.20/live ORF Sport +) nächster Gegner der Österreicher, besiegte in Tampere Großbritannien mit 6:0 und ist mit 13 Punkten aus fünf Spielen nicht mehr aus den ersten vier der Gruppe B zu verdrängen. In Helsinki feierte Deutschland gegen Italien einen 9:4-Kantersieg und steht unmittelbar vor dem Aufstieg.