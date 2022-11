Pünktlich zur WM in Katar setzt in Österreich das Wett-Fieber ein

Der Wiener arbeitet seit 2004 für den österreichischen Wettanbieter, an dem auch der KURIER beteiligt ist. Newald, der sich mit der Bildungsstiftung motion4kids auch für die Bewegung Österreichs Kinder einsetzt, spricht über ...

... die Winter-WM

"Es ist die herausforderndste WM für uns bisher, weil es schwer war, die richtige Haltung dazu zu finden. Die Meinungen unter Mitarbeitern, Trafikanten, Partnern und Kunden waren durchaus kontrovers. Das Buchmacher-Geschäft an sich ist schon eine sensible Branche – da brauchen wir nicht den moralischen Zeigefinger heben. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir einen Teil des Ertrags in den Pool von Fairplay-Projekten investieren, die Diskriminierung am Fußballplatz bekämpfen – wie zum Beispiel den Ute-Bock-Cup."