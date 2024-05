Sechs Prognosen für ein irres Saisonfinale in der Bundesliga

Doppelt gefeiert wurde 1975/’76 mit Austria-WAC als Meister und der Vienna in der 2. Division. Zehn Jahre später waren es wieder die beiden Wiener Vereine, die am Ende vorne lagen: Die Austria oben, die Vienna eine Liga darunter.

Das liegt am Sternchen beim LASK in der Tabelle , das seit der Punktehalbierung Vorrang bei Punktegleichheit garantiert.

Im Trubel über die Sturm-Erfolge und das Salzburger Tief sollte nicht übersehen werden, dass der LASK aus eigener Kraft noch Zweiter werden kann. Sollten die Linzer zuerst gegen Sturm gewinnen und dann die Grazer mit einem Erfolg in Salzburg zum Meister machen, wäre der LASK fix Zweiter – selbst, wenn die strauchelnden Bullen in Runde 31 in Hartberg gewinnen würden.

Für Salzburg wäre das die totale Blamage in einer titellosen Saison: Erstmals seit 2011 dürfte das Red-Bull-Team nicht einmal in der Quali zur Champions League, sondern nur in jener zur Europa League starten.

Rapid kann in Klagenfurt verlieren und Platz 4 bleibt in Griffweite

So wie beim LASK findet sich auch bei Rapid in der Tabelle ein Sternchen. Das könnte im Rennen um den heuer im Europacup aufgewerteten vierten Platz (Einstieg in der Quali zur Europa League) entscheiden: Rapid kann sich nach dem 2:0 gegen Salzburg sogar eine Pleite am Sonntag in Klagenfurt erlauben und hätte weiter alles in eigener Hand. Ein Heimsieg gegen Hartberg würde jedenfalls reichen.

Um den Kampf um Platz 4 vorzeitig zu entscheiden, müsste Rapid gewinnen und Hartberg im Parallelspiel gegen Salzburg verlieren.