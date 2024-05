Rapid feiert Überraschung gegen Salzburg und lässt auch Sturm jubeln

Am Ende wurde gejubelt, als wäre Rapid (und nicht Sturm) knapp vor dem Gewinn der Meisterschaft. Mit einem völlig überraschenden 2:0 gegen Salzburg holen die Hütteldorfer Platz vier zurück und geben den Grazern einen weiteren Schubs Richtung Titel.

Der Rapid-Fan an sich muss ein besonders leidensfähiges Wesen sein. In der Liga gab es Pleite um Pleite, es blüht die schlechteste Heimbilanz der 50-jährigen Bundesligageschichte , im Cup folgte der finale Tiefschlag – dennoch kamen 18.100 Fans ins Stadion und machten schon beim Aufwärmen Stimmung für ihr angeschlagenes Team.

Die schwachen Salzburger verlieren nach 19 Spielen wieder gegen die Grünen, die mit einer Not-Elf antraten. Zu den Fixausfällen (Cvetkovic, Kongolo, Auer), dem gesperrten Lang und den vier Langzeitverletzten kamen mit Oswald sowie Jansson noch die Ausfälle Nummer 9 und 10. Burgstaller und Grgic bissen die Zähne zusammen. Schick verteidigte erstmals seit einem halben Jahr von Beginn an, seine Routine war eine große Hilfe.

Nach längerer Behandlung konnte der 20-Jährige wieder aufstehen – wurde bejubelt, aber nicht ausgewechselt. Trainer Klauß wartete tatsächlich, bis Querfeld in der 20. Minute mit frisch genähter Wunde zurückkam. Das Stadion tobte. In der Zwischenzeit hatte Rapid durch Mayulu eine Kopfball-Chance, aber in Unterzahl auch einiges zu verteidigen. Bei der besten Möglichkeit verfehlte Sucic das Tor knapp (19.).

Nach der Pause traute sich Rapid wieder mehr nach vorne. Gloukh foulte Seidl, der Elfmeter war ebenso klar wie die Verwertung von Marco Grüll – 1:0 (51.).