Große Trauer um den Weltmeister unter den Fußball-Poeten

Der Poet unter den Trainern ist nicht mehr. Argentiniens erster Weltmeistertrainer ist nicht nur wegen seiner Erfolge, sondern wegen seiner Sinnsprüche in Erinnerung geblieben.

„Der Ball ist für den Spieler, was für den Dichter die Worte sind: Am Fuß oder am Kopf kann er sich in ein Kunstwerk verwandeln“, sagte César Luis Menotti einmal. Und: „Der Fußball hat mir eine Möglichkeit gegeben, mich auszudrücken.“